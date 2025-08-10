Φωτιά τώρα σε νέο μέτωπο στην Πρέβεζα: Μεγάλη κινητοποίηση με 7 εναέρια

Φωτιά τώρα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφανή, στην Πρέβεζα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς πρόκειται για το τέταρτο πύρινο μέτωπο από σήμερα το απόγευμα.

Η πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική αναφέρει πως κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

