Φωτιά τώρα σε νέο μέτωπο στην Πρέβεζα: Μεγάλη κινητοποίηση με 7 εναέρια

Φωτιά τώρα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφανή, στην Πρέβεζα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς πρόκειται για το τέταρτο πύρινο μέτωπο από σήμερα το απόγευμα.
Η πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική αναφέρει πως κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Υπηρεσίας.
Την ίδια ώρα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
