Φωτιά τώρα σε όχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά τώρα σε όχημα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική και στην Τροχαία, η οποία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η κατάσβεση.

Η φωτιά σε όχημα στη Ν.Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου ξέσπασε στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, με την Τροχαία να διακόπτει την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή της Κινέτας.

«Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή της Κινέτας» αναφέρει το ενημερωτικό της Τροχαίας.