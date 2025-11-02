Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει σε καμινάδα σπιτιού στην Αγία Παρασκευή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, έγινα αναφορά στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεκινήσει στην καμινάδα του κτιρίου, χωρίς να είναι γνωστές λεπτομέρειες για τα αίτια.
Το Σώμα έχει ήδη αποστείλει 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες για να ανταποκριθούν στο επείγον περιστατικό.
- «Η Μαρία μας κάλεσε»: Φορέας «δείχνει» κόμμα Καρυστιανού και αποκαλύπτει το όνομα
- Φοινικούντα: Το σχέδιο που έδεσε τους εμπλεκόμενους και πώς οι Αρχές έλυσαν το μυστήριο
- Κώστας Πάσσαρης, ο πιο φτωχός κρατούμενος στη Ρουμανία - Γιατί δεν «θέλει» να βγει από τη φυλακή
- Καρφάρες Κωστόπουλου για «έρωτα» Βανδή-Μπισμπίκη: «Όταν το διαφημίζουν τραβάνε κάποιο ζόρι»
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.