Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Αγία Παρασκευή: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε καμινάδα σπιτιού στην Αγία Παρασκευή.

Φωτιά τώρα που έχει ξεσπάσει σε καμινάδα σπιτιού στην Αγία Παρασκευή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, έγινα αναφορά στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεκινήσει στην καμινάδα του κτιρίου, χωρίς να είναι γνωστές λεπτομέρειες για τα αίτια.

Το Σώμα έχει ήδη αποστείλει 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες για να ανταποκριθούν στο επείγον περιστατικό.

