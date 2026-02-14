Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη: Από την κουζίνα φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στα Πλατάνια, επί της οδού Ερρίκου Σλήμαν, ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κοζάνη, μεταφέρει η ΕΡΤ, και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα της οικίας και πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα των Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης και 5 πυροσβέστες.