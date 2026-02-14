Μενού

Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη: Από την κουζίνα φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στα Πλατάνια, επί της οδού Ερρίκου Σλήμαν, ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κοζάνη.

Reader symbol
Newsroom
Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στα Πλατάνια, επί της οδού Ερρίκου Σλήμαν, ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κοζάνη, μεταφέρει η ΕΡΤ, και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα της οικίας και πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα των Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης και 5 πυροσβέστες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ