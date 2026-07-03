Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ταχύπλοο σκάφος στην περιοχή της Αναβύσσου, όπου επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΡΤ, η φωτιά στο ταχύπλοο των 15 μέτρων, με ελληνική σημαία, ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (03/07).

Οι τέσσερις επιβαίνοντες, τρεις νεαροί επιβάτες και ο καπετάνιος, πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες.

Περισυνελέγησαν από ένα διερχόμενο πλοίο και αργότερα από σκάφος του Λιμενικό Σώματος, που τους μεταφέρει στη στεριά.

Φαίνεται πως είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έχουν φτάσει δύο πλωτά του Πυροσβεστικού Σώματος, για να κατασβέσουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν, ακόμα, πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε.