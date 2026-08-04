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Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο στον Πειραιά: Προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωση

Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
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Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

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