Φωτιά εκδηλώθηκε, υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων στη συμβολή των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, στον Πειραιά.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.
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