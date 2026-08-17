Δύο ακόμα πύρινα μέτωπα προκάλεσαν την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.
Φωτιά καίει επίσης δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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