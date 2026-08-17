Μενού

Φωτιά τώρα στα Άγραφα Ευρυτανίας και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας: Ισχυρές δυνάμεις στα μέτωπα

Δύο πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη, στα Άγραφα Ευρυτανίας και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά - αεροπλάνο
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δύο ακόμα πύρινα μέτωπα προκάλεσαν την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.

Φωτιά καίει επίσης δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ