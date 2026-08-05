Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στις τοπικές αρχές του Βόλου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι καπνοί και οι φλόγες να είναι ορατές από σχεδόν κάθε γωνιά της πόλης. H πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον λόφο πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος.

Αυτή τη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου σπεύδουν στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με το gegonota.news, το έργο των πυροσβεστών κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η πρόσβαση στην εστία είναι δύσκολη και τα πληρώματα καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν τον κατάλληλο δρόμο προσέγγισης.