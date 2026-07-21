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Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στα Βορίζια Ηρακλείου. Επιχεόρηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Φωτιά ελικόπτερο
Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, αυτή τη φορά στην Κρήτη, μετά από φωτιά στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Aρχών.

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