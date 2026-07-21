Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, αυτή τη φορά στην Κρήτη, μετά από φωτιά στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Aρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026