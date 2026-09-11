Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (11/09) στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.Ταυτόχρονα επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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