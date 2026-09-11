Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε ξανά στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (11/09) στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.Ταυτόχρονα επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026