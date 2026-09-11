Αποκάλυψη Μιχάλη Γιαννάκου για Μαζωνάκη: «Είχε γάζες και στο άλλο του χέρι, κάτι πήγαν να κρύψουν»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος προέβη σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας πως έγιναν παραποιήσεις σχετικά με τη θεραπεία που δέχτηκε στο μοιραίο ιατρείο.

Μιλώντας στο MEGA, πληροφόρησε πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ είχαν φτάσει στο ιατρείο ταχύτατα, περίπου 4 λεπτά αφού κλήθηκαν. Φτάνοντας εκεί, βρήκαν τον τραγουδιστή σε καρδιακή ασυστολία, δηλαδή ανακοπή.

Γιαννάκος: «Είχαν βάλει δεύτερο καθετήρα στον Μαζωνάκη»

Παρατήρησαν ότι υπήρχε ένας απινιδωτής στα πόδια του, ο οποίος ήταν φερόμενα χαλασμένος. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον κ. Μαζωνάκη, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στον δικό τους απινιδωτή, καθώς δεν είχε πια καρδιακό παλμό.

Επίσης, φέρεται κατά την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ, να είχε βαμβάκι και γάζα και στο άλλο του χέρι, κάτι που σημαίνει, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, πως του είχε τοποθετηθεί και δεύτερος φλεβοκαθετήρας, ο οποίος αφαιρέθηκε για να αποκρυφθούν ίσως στοιχεία.

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Στο ιατρείο, υπογραμμίζει, υπήρχαν πέραν των δύο γιατρών, μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια, για τις οποίες δεν είναι γνωστό αν ήταν κανονικές εργαζόμενες.

Το προσωπικό του ιατρείο φέρεται να συμπεριφερόταν με μυστικοπάθεια, διατεινόμενοι πως είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ και ένεση αδρεναλίνης.

Ακόμα, η γιατρός ανέφερε πως θα τον συνόδευε ως θεράπων ιατρός στο νοσοκομείο, αλλά όταν δόθηκε η εντολή για να μεταφερθεί, η ίδια αρνήθηκε να ακολουθήσει.