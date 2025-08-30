Συναγερμός έχει σημάνει στη πυροσβεστική για τα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά τώρα σε δασική έκταση με τέσσερα ενεργά μέτωπα.

Μία από τις εστίες εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ μία δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά - Ήχησε το 112

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Φαίνεται πως η φωτιά είναι άκρως απειλητική, κάτι που μαρτυρά και η ενεργοποίηση του 112 της Πολιτικής Προστασίας, με μήνυμα που στάλθηκε σε κατοίκους να καλεί σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025