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Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης στα Γρεβενά.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

 

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