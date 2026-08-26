Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.
Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
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