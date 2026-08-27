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Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Η πυροσβεστική επιχειρεί σε δασική έκταση στο Χρώμιο

Φωτιά τώρα έχει εκδηλωθεί στα Γρεβενά, με την πυροσβεστική να έχει κληθεί και να επιχειρεί σε δασική έκταση στο Χρώμιο.

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Φωτιά - Ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Φωτιά τώρα έχει εκδηλωθεί και μαίνεται ανεξέλεγκτη στα Γρεβενά, με την πυροσβεστική να έχει κληθεί και να επιχειρεί σε δασική έκταση στο Χρώμιο.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:30 σήμερα στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

Τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης .

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