Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Η πυροσβεστική επιχειρεί σε δασική έκταση στο Χρώμιο

Φωτιά τώρα έχει εκδηλωθεί και μαίνεται ανεξέλεγκτη στα Γρεβενά, με την πυροσβεστική να έχει κληθεί και να επιχειρεί σε δασική έκταση στο Χρώμιο.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:30 σήμερα στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

Τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης .