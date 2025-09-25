Φωτιά τώρα στο Δότσικο Γρεβενών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά τώρα στην περιοχή Δότσικο στα Γρεβενά.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.
Επιπλέον, σηκώθηκε ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
