Φωτιά τώρα στο Δότσικο Γρεβενών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά τώρα στην περιοχή Δότσικο στα Γρεβενά.

Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς
Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς | Intime
Για την κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Επιπλέον, σηκώθηκε ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

