Φωτιά τώρα στο Δότσικο Γρεβενών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά τώρα στην περιοχή Δότσικο στα Γρεβενά.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα.

Επιπλέον, σηκώθηκε ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δοτσικό Γρεβενών. Επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ επιχείρησαν 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2025