Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
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