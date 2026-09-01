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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

