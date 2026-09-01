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Φωτιά τώρα στα Χανιά: Επί ποδός η Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Χανιά, στην Κρήτη, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Πυροσβέστης επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Βασίλης Βερβερίδης
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.


 

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