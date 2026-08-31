Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον πνιγμό της 11χρονης Πολωνής σε πισίνα - Χειροπέδες και στους γονείς

Σε συνολικά πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τον τραγικό θάνατο που βρήκε μία 11χρονη από την Πολωνία, από πνιγμό σε πισίνα, με ακόμα και τους γονείς της να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες, 30/8 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ το παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς της. Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την πισίνα στην περιοχή του Πλατανιά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Χανιά - Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες

Όπως αναφέρει, μετά τις συλλήψεις τους, και οι 5 ερευνούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, συγκεκριμένα οι γονείς του κοριτσιού, η ναυαγοσώστρια που είχε βάρδια την ώρα του συμβάντος, και οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Ο δικηγόρος της ναυαγοσώστριας μίλησε μάλιστα στο μέσο, μεταφέροντας τη θλίψη του ίδιου και της πελάτισσάς του για το περιστατικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυιατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου.

Χανιά: Μάταιες οι προσπάθειες να σωθεί η 11χρονη

Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, περιπολικό της ΕΛΑΣ άνοιξε τον δρόμο στον ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Το 11χρονο κορίτσι διακομίστηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες. Ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.