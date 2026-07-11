Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάβαρα του Έβρου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτή την ώρα καίγεται κτηνοτροφική μονάδα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καεί αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη. Οι φλόγες έχουν μπει μέσα στη μονάδα.
Από την πυρκαγιά, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, έχουν ήδη καταστραφεί δύο στέγαστρα, ενώ καίγονται χιλιάδες μπάλες χόρτου.
Επί τόπου, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα.
Από αέρος, συμμετέχει στην επιχείρηση ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το evros-news.gr, η φωτιά απειλεί τις εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και άλλη φορά, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.
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