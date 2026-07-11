Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Λάρισα: Καταγγελίες για εμπρησμό - Εικόνες «Αποκάλυψης» στο σημείο

Ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες στη Λάρισα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιχειρεί να κατασβέσει τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι.

Το βράδυ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο σημείο και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Να θυμίσουμε πως χθες είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο, καθώς μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να προκληθεί νέα ισχυρή έκρηξη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπυρώσεις ή επέκταση της πυρκαγιάς.

Η εικόνα στο σημείο είναι καλύτερη, αλλά η φωτιά δεν έχει κατασβεστεί και επειδή η φύση των υλικών είναι τέτοια, κρίνεται ως δύσκολη η επιχείρηση για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Καταγγελίες για εμπρησμό

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχουν καταγγελίες για εμπρησμό.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον των ιδιοκτητών αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που να επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.