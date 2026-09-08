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Φωτιά τώρα στα Μέγαρα Αττικής: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Επιχείρηση πυροσβεστικού αεροσκάφους σε φωτιά | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 17:00 την Τρίτη (08/09) στην πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 πυροσβεστικών οχημάτων, τεσσάρων αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

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