Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τις 17:00 την Τρίτη (08/09) στην πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 πυροσβεστικών οχημάτων, τεσσάρων αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026