Φωτιά τώρα στα Μέγαρα - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή

Στη μάχη με τις φλόγες δεκάδες πυροσβέστες μετά από φωτιά στα Μέγαρα.

Φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια
Φωτιά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια | Eurokinissi
Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση συμμετέχουν 57 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

 

