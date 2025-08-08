Φωτιά τώρα στα Μέγαρα - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή

Συναγερμός στην πυροσβεστική μετά από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα στην περιοχή Κουμιντρί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση συμμετέχουν 57 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα, καθώς και τρία ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.