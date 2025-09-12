Μενού

Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα: «Σηκώθηκε» ελικόπτερο για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης
Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Intime
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις της Υπηρεσίας να βρίσκονται στο σημείο και να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Από την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στα Οινόφυτα, γίνεται γνωστό πως κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ, που συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση.

 

