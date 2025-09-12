Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα: «Σηκώθηκε» ελικόπτερο για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με τις δυνάμεις της Υπηρεσίας να βρίσκονται στο σημείο και να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Από την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στα Οινόφυτα, γίνεται γνωστό πως κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ, που συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025