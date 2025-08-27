Ξέσπασε φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής, κοντά στο Λαύριο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές.

Επιπλέον, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Μάλιστα, ήχησε και το 112, στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Νεότερο 112 καλεί τους κατοίκους του Θορικού να εκκενώσουν προς Λαύριο.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στην περιοχή:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Λαύριο

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.