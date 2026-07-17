Φωτιά τώρα στα Πολιτικά στην Εύβοια - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στα Πολιτικά στην Εύβοια με πεζοπόρες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:45, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντες, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026