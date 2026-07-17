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Φωτιά τώρα στα Πολιτικά στην Εύβοια - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στα Πολιτικά στην Εύβοια με πεζοπόρες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στα Πολιτικά στην Εύβοια με πεζοπόρες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:45, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

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