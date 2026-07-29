Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι στα Τρίκαλα.
Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
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