Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας, ενώ η πυροσβεστική σπεύδει μαζικά στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα της Αχαΐας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, δίνεται μάχη και από τον αέρα προκειμένου η πυρκαγιά να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατό, με ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.