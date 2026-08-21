Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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