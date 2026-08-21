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Φωτιά τώρα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου: Επιχειρεί και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή των Ζωνιανών στο Ρέθυμνο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Σε συναγερμό η Πυροσβεστική στην Κρήτη.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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