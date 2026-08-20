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Φωτιά τώρα στη Βάρης - Κορωπίου: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε ξερά χόρτα εκδηλώθηκε στη Βάρης - Κορωπίου, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Επί ποδός οι αρχές.

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Πυροσβέστης επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi / Βασίλης Βερβερίδης
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Φωτιά ξέσπασε στη Βάρης - Κορωπίου, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

H φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα λίγο μετά τις 20:00 της Πέμπτης (20/8), νότια του Κορωπίου, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

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