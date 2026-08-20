Φωτιά ξέσπασε στη Βάρης - Κορωπίου, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
H φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα λίγο μετά τις 20:00 της Πέμπτης (20/8), νότια του Κορωπίου, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.
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