Φωτιά ξέσπασε στη Βάρης - Κορωπίου, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

H φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα λίγο μετά τις 20:00 της Πέμπτης (20/8), νότια του Κορωπίου, ενώ για την κατάσβεσή της έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά οχήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.