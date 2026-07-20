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Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Επί ποδός η Πυροσβεστική - Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Βοιωτία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στην περιοχή επιχειρούν και ελικόπτερα.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριάκι, στη Βοιωτία.

Σύφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, 9 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. 

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