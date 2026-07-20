Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριάκι, στη Βοιωτία.

Σύφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε, 9 οχήματα και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.