Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας, στη Βοιωτία, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026