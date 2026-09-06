Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας, στη Βοιωτία, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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