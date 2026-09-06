Μενού

Φωτιά τώρα στη Βοιωτία: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Νέα φωτιά ξέσπασε στη Βοιωτία, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Reader symbol
Newsroom
Αεροσκάφος Πυροσβεστικής
Αεροσκάφος της Πυροσβεστικής | ΙΝΤΙΜΕ/ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας, στη Βοιωτία, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ