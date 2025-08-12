Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή Παλιάμπελα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις που έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους στην περιοχή της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βαρκό απομακρυνθείτε προς #Παλιάμπελα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025