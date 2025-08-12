Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Βόνιτσα και συγκεκριμένα στην περιοχή Παλιάμπελα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Οι δυνάμεις που έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους στην περιοχή της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.
