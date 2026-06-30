Φωτιά τώρα στη Βόρεια Μακεδονία: Στο σημείο η Πυροσβεστική

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής που επικαλείται το ΑΠΕ ΜΠΕ, η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει δέκα οχήματα με είκοσι πυροσβέστες ενώ θα γίνουν εργασίες διάνοιξης ζωνών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς.
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