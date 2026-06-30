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Φωτιά τώρα στη Βόρεια Μακεδονία: Στο σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης (30/06), μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

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Πυροσβέστης σβήνει φωτιά
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά | Intime
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκίς

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής που επικαλείται το ΑΠΕ ΜΠΕ, η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δέκα οχήματα με είκοσι πυροσβέστες ενώ θα γίνουν εργασίες διάνοιξης ζωνών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς.

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