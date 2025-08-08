Φωτιά τώρα στη Δροσιά - Ήχησε το 112 για απομάκρυνση

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δροσιά Αττικής, όπου φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08).

Οι Aρχές έδωσαν εντολή για προληπτική εκκένωση της περιοχής, καθώς οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που επεκτείνεται με ταχύτητα λόγω των ανέμων.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του αριθμού 112 για άμεση απομάκρυνση προς ασφαλές σημείο.