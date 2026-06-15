Μενού

Φωτιά τώρα στη δυτική Θεσσαλονίκη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στον δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης.

Reader symbol
Newsroom
Όχημα της Πυροσβεστικής σε φωτιά
Πυροσβεστικό όχημα | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσει φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 16:15 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους. Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ