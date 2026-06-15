Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσει φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το typosthes.gr, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 16:15 για φωτιά στον όρχο των οχημάτων καθαριότητας του δήμου Δέλτα, με τις φλόγες να καίνε ξερά χόρτα, απορρίμματα και κάποιους πλαστικούς κάδους. Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 6 οχήματα, με την κατάσβεση να είναι σε εξέλιξη.
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