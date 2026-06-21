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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επί ποδός η Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Χαλκιδική, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.

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Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση του δήμου Πολύγυρου στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το voria.gr, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα, οι οποίοι απεργάζονται για την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία καθώς η εικόνα της κρίνεται διαχειρίσιμη.

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