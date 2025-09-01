Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια, στη Χαλκιδική, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχιερούν για την κατάσβεση της φωτιάς 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔ, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

