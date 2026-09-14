Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 6 αεροσκάφη και 1ελικόπτερα.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν σημαντικά λίγο πριν τις 4 μμ.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 μμ., ενώ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο εμταβαίνουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα, ενισχύοντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις.
Στις 15:45 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
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