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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά το ξέσπασμα φωτιάς, το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

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Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα 6 αεροσκάφη και 1ελικόπτερα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύθηκαν σημαντικά λίγο πριν τις 4 μμ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 μμ., ενώ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο εμταβαίνουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα, ενισχύοντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις.

Στις 15:45 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

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