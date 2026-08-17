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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 17/8 σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής περίπου στις 12 το μεσημέρι, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

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Πυροσβεστικό όχημα | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12 το μεσημέρι.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Η φωτιά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ενώ στην περιοχή αυτή την ώρα πνέουν άνεμοι 2-3 μποφόρ.

Το μέτωπο οριοθετήθηκε, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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