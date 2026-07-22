Φωτιά ξέσπασε σε αύλειο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά, σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου, του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς, η οποία βρίσκεται μέχρι αυτή τη στιγμή περιορισμένη στον χώρο όπου εκδηλώθηκε.

Για την κατάσβεση έσπευσαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και συνδρομή από μηχανήματα έργου, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.