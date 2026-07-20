Χαλκιδική: Έστησαν ψεύτικο έρανο την ώρα που η 7χρονη δίνει μάχη για τη ζωή

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης παραμένει η 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία έχασε τους γονείς και τη μικρή της αδελφή κατά τη διάρκεια τροχαίου στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Η ΕΡΤ μεταφέρει πως το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και εντός της σημερινής (20/07) ημέρας, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν για να μπορέσουν να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η μικρή έχει πολλαπλά κατάγματα.

Η θεία της έχει ήδη φτάσει στην πόλη για να αναλάβει τη φροντίδα της, μετά τη μεγάλη τραγωδία.

Απάτη σε βάρος της οικογένειας

Την ίδια ώρα και σύμφωνα, πάντα, με την κρατική τηλεόραση, ο γενικός πρόξενος της Μολδαβίας κατήγγειλε ότι έχει στηθεί μία απάτη σε βάρος της οικογένειας.

Ειδικότερα, είπε πως επιτήδειοι έχουν κυκλοφορήσει αριθμούς λογαριασμών ισχυριζόμενοι ότι συγκεντρώνονται χρήματα για τον επαναπατρισμό των σορών και βοήθεια στη μικρή, αλλά δεν υπάρχει τέτοια προσπάθεια.

Σημειώνεται πως ο δήμος όπου διέμενε η οικογένεια είχε κάνει κάλεσμα αλληλεγγύης στους ντόπιους για να συνδράμουν στην οικογένεια και τον επαναπατρισμό των σορών, κάτι που φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι.

Οι γονείς και η λίγων μηνών αδελφή της 7χρονης αναμένεται να «φύγουν» σήμερα για την πατρίδα τους.