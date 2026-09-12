Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα.
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