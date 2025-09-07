Φωτιά τώρα και 112 στη Χαλκιδική: «Σηκώθηκαν» 7 εναέρια για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα, στη Χαλκιδική, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.
Από τη σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας.
Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν, επίσης, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Ήχησε το 112
Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112 σχετικά με τη φωτιά στη Χαλκιδική, το οποίο ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση απεγκλωβισμού.
«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει σχετικά το μήνυμα.
