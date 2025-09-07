Μενού

Φωτιά τώρα και 112 στη Χαλκιδική: «Σηκώθηκαν» 7 εναέρια για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Λαγόμανδρα, στη Χαλκιδική. Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Reader symbol
Newsroom
Αεροπλάνο πυροσβεστικής
Αεροπλάνο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα, στη Χαλκιδική, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.

Από τη σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας.

Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχουν, επίσης, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Ήχησε το 112

Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ήχησε και το 112 σχετικά με τη φωτιά στη Χαλκιδική, το οποίο ζητά από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση απεγκλωβισμού.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει σχετικά το μήνυμα.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ