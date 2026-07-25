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Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Επιχείρηση πυροσβεστικού αεροσκάφους σε φωτιά | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής,  και μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με το rthess.gr, έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα για την από αέρος κατάσβεση ενώ στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.

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