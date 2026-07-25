Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, και μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το rthess.gr, έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα για την από αέρος κατάσβεση ενώ στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.