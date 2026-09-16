Φωτιά ξέσπασε πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή της Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να δίνει εντολή διακοπής των δρομολογίων, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί από τις 16:42 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατύ- Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 16:42 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πλατύ- Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Κατερίνης.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1559 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σταθμό Κατερίνης με 86 επιβάτες. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών από την Κατερίνη προς τη Λάρισα. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα- Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Αθήνα με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».