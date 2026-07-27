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Φωτιά τώρα στην Κοζάνη - Σηκώθηκε ελικόπτερο για την κατάσβεση

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη φωτιά που καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης.

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Ελικόπτερο | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Κοζάνη, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα αλλά και εθελοντές.

Από αέρος, επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

 

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