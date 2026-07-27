Φωτιά τώρα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Κοζάνη, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι ισχυρή.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα αλλά και εθελοντές.

Από αέρος, επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026