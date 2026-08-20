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Φωτιά τώρα στη Λακωνία: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση

 

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