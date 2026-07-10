Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτάς σε μονάδα επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.
Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 23:00, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.
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