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Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Ήχησε το 112 στο Ομορφοχώρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονάδα επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

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Κατάσβεση φωτιάς από Πυροσβεστική
Κατάσβεση φωτιάς από Πυροσβεστική | EUROKINISS / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΟΙΥ
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 Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτάς σε μονάδα επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 23:00, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.


 

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