Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτάς σε μονάδα επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 23:00, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Omorfochori of the regional unit of #Larisa



‼️ The smoke is heading towards your area



‼️ Stay indoors, close doors and windows



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026



