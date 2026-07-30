Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Χάρακα της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Charakas of the regional unit of #East_Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για τις εξελίξεις, ενώ καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείτα στενά λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.