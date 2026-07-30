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Φωτιά τώρα στη Λαυρεωτική: Μέτωπο στη θέση Χάρακα - Μήνυμα του 112

Φωτιά εκδηλώθηκε τώρα στην Λαυρεωτική στη θέση Χάρακα στην περιοχή της Λαυρεωτικής - Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

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Επιχείρηση ελικοπτέρου σε φωτιά
Επιχείρηση ελικοπτέρου σε φωτιά | ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Χάρακα της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού. 

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για τις εξελίξεις, ενώ καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. 

 

Η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι εξέλιξη του μετώπου  παρακολουθείτα στενά λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

 

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