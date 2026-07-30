Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Χάρακα της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα για τις εξελίξεις, ενώ καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η Πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ οι εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείτα στενά λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.
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