Μενού

Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Είναι η 3η μέσα στην ίδια μέρα

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Reader symbol
Newsroom
Fotia Lesvos
Φωτιά στη Λέσβο | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί στο σημείο για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Συγκεκριμένα επιχειρούν 12 οχήματα με 24 πυροσβέστες και 10 δασοκομάντος. Μαζί και όλη η δύναμη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, ενώ παράλληλα η πυροσβεστική αυτή την ώρα επεμβαίνει σε δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε όχημα φορτωμένο με άχυρα στον δρόμο προς Ανεμώτια.

“Κάποια πράγματα μας ξεπερνούν πλέον”, γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος, “καθώς είναι η τρίτη φωτιά στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η πυροσβεστική επιχειρεί και στην κατάσβεση φορτηγού οχήματος”.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ