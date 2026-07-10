Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Ήχησε το 112 – Σε ετοιμότητα κάτοικοι και επισκέπτες

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.
Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εναέρια μέσα που συνδράμουν στην κατάσβεση.
Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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