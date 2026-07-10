Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Ήχησε το 112 – Σε ετοιμότητα κάτοικοι και επισκέπτες

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσο Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 # πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εναέρια μέσα που συνδράμουν στην κατάσβεση.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Agiasos of the regional unit of #Lesvos



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

