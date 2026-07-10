Μενού

Φωτιά τώρα στη Λέσβο: Ήχησε το 112 – Σε ετοιμότητα κάτοικοι και επισκέπτες

Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν πυροσβέστες και εναέρια μέσα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εναέρια μέσα που συνδράμουν στην κατάσβεση.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ